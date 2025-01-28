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Spor

2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ev sahibi Abu Dabi

Abu Dabi, 2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

AA28 Ocak 2025 Salı 13:06 - Güncelleme:
2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ev sahibi Abu Dabi
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2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Abu Dabi'nin eğlence merkezi Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena, sezonun en iyi dört takımına ev sahipliği yapacak." denildi.

Yarı finallerin, 23 Mayıs Cuma günü yerel saatle 19.00 ve 22.00'de, üçüncülük ve şampiyonluk maçlarının ise 25 Mayıs Pazar günü yerel saatle 18.00 ve 21.00'de oynanacağı açıklandı.

Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek organizasyonun biletleri, 26 Şubat'ta satışa sunulacak.

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