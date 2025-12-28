Forbes, 2025 yılının en çok kazanan futbolcularının listesini açıkladı. İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere'den 2 ve ABD'den bir isim, 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girdi.

RONALDO-280 MİLYON DOLAR

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 280 milyon dolarlık geliriyle zirvede yer aldı.

MESSI'Yİ İKİYE KATLADI

Ronaldo, 2025'te listedeki en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti. Kendi markası CR7'yi büyütmeye devam eden 40 yaşındaki Ronaldo, bir milyar takipçiyi aştı. Saha dışı geliri senelik 50 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 230 milyon dolar kazandı.

MESSI130 MİLYON DOLAR

Inter Miami'de oynayan Arjantinli Messi, 130 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasına yerleşti. Instagram'da 500 milyonu aşkın ta kipçisi olan Messi, Inter Miami'den yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.

BENZEMA 104 MİLYON DOLAR

Fransız Karim Benzema, Al Ittihad'dan 100 milyon $ maaş alıyor. Saha dışı geliriyle kazancını 104 milyon dolara çıkardı.

MBAPPE 95 MİLYON DOLAR

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin kazancı; marka ortaklıklarından kazandığı 25 milyon dolara, futboldan elde ettiği 70 mil- yon da eklenince 95 milyon dolara yükseldi.

HAALAND-80 MİLYON DOLAR

Manchester City'den 60 milyon dolar alan Norveçli yıldız Erling Haaland, 2025 yılında 80 milyon dolar kazanca ulaştı.

Listenin devamında yer alan 5 futbolcu:

Vinicius Junior-Real Madrid (60 milyon $)

Muhammed Salah-Liverpool (55 milyon $)

Sadio Mane-Al Nassr (54 milyon $)

Jude Bellingham-Real Madrid (44 milyon $)

Lamine Yamal-Barcelona (43 milyon $).