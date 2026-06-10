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Spor

2026 Dünya Kupası açılış maçı yarın oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası yarın başlıyor... Dev kupanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika yarın saat TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
2026 Dünya Kupası açılış maçı yarın oynanacak
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2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynayacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.

Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

ÖNCESİNDE KONSERLER VERİLECEK

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.

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