8 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta yarın başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, yarın 8 maçla başlayacak. A Milli Futbol Takımı 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.

8 Ekim 2025 Çarşamba 11:08
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta yarın başlıyor
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, yarın 8 maçla başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

C Grubu

21.45 Belarus-Danimarka

21.45 İskoçya-Yunanistan

G Grubu

19.00 Finlandiya-Litvanya

21.45 Malta-Hollanda

H Grubu

21.45 Avusturya-San Marino

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek

L Grubu

21.45 Çekya-Hırvatistan

21.45 Faroe Adaları-Karadağ

10 Ekim Cuma:

A Grubu

21.45 Almanya-Lüksemburg

21.45 Kuzey İrlanda-Slovakya

B Grubu

21.45 İsveç-İsviçre

21.45 Kosova-Slovenya

D Grubu

21.45 Fransa-Azerbaycan

21.45 İzlanda-Ukrayna

J Grubu

17.00 Kazakistan-Liechtenstein

21.45 Belçika-Kuzey Makedonya

11 Ekim Cumartesi:

E Grubu

21.45 Bulgaristan-Türkiye

21.45 İspanya-Gürcistan

F Grubu

19.00 Macaristan-Ermenistan

21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti

I Grubu

19.00 Norveç-İsrail

21.45 Estonya-İtalya

K Grubu

16.00 Letonya-Andorra

21.45 Sırbistan-Arnavutluk

