İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9539
  • EURO
    49,217
  • ALTIN
    5879.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2026 Dünya Kupası favorileri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Spor

2026 Dünya Kupası favorileri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

87 takımlık değerlendirmede Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na katılma ve kupayı kazanma ihtimali bulunan ülkeler arasında 14. sırada yer aldı.

Akşam17 Ekim 2025 Cuma 08:22 - Güncelleme:
2026 Dünya Kupası favorileri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
ABONE OL

ESPN Deportes, 2026 Dünya Kupası'na katılma ve kupayı kazanma ihtimali bulunan 87 milli takım arasında yaptığı sıralamada, Türkiye'yi 14. sırada gösterdi. Liste, dünya genelinde halen finallere katılma umudu taşıyan takımlar arasında oluşturuldu.

Değerlendirme, takımların uluslararası düzeydeki performansını ölçen ve istatistiksel analizlere dayanan Dünya Futbol Elo Puanları baz alınarak yapıldı. Sıralamada en büyük favori Fransa olurken, onu sırasıyla İspanya, İngiltere, Portekiz ve Brezilya takip etti. Türkiye'nin 14. sırada yer alması, A Milli Takım'ın son dönemde gösterdiği yükselişi ve istikrarlı performansını yansıtıyor. Teknik direktör Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti ve bu başarı, uluslararası değerlendirmelere de yansımış görünüyor. 2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımla oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.