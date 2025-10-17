ESPN Deportes, 2026 Dünya Kupası'na katılma ve kupayı kazanma ihtimali bulunan 87 milli takım arasında yaptığı sıralamada, Türkiye'yi 14. sırada gösterdi. Liste, dünya genelinde halen finallere katılma umudu taşıyan takımlar arasında oluşturuldu.

Değerlendirme, takımların uluslararası düzeydeki performansını ölçen ve istatistiksel analizlere dayanan Dünya Futbol Elo Puanları baz alınarak yapıldı. Sıralamada en büyük favori Fransa olurken, onu sırasıyla İspanya, İngiltere, Portekiz ve Brezilya takip etti. Türkiye'nin 14. sırada yer alması, A Milli Takım'ın son dönemde gösterdiği yükselişi ve istikrarlı performansını yansıtıyor. Teknik direktör Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti ve bu başarı, uluslararası değerlendirmelere de yansımış görünüyor. 2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımla oynanacak.