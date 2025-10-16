İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8516
  • EURO
    49,054
  • ALTIN
    5804.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2026 Dünya Kupası için 1 milyondan fazla bilet satıldı
Spor

2026 Dünya Kupası için 1 milyondan fazla bilet satıldı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiden 1 milyondan fazla bilet satıldı.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
2026 Dünya Kupası için 1 milyondan fazla bilet satıldı
ABONE OL

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için ilk etapta bir milyonun üzerinde bilet satıldı.

FIFA'nın açıklamasına göre ilk etapta geçen ay kurayla ön satışa sunulan bir milyondan fazla bilet, 212 ülkeden futbolseverler tarafından alıcı buldu.

Ön satışta en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, İspanya, Kolombiya, Arjantin ve Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu.

Kupa için ikinci etap bilet satışları ise 27 Ekim'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "2026'ya doğru yolculuğumuzda heyecan verici bir adım. Dünya çapında milli takımlar Dünya Kupası'nda yer almak için yarışırken bu kadar çok taraftarın Kuzey Amerika'daki bu önemli etkinliğe katılmak istemesi beni çok heyecanlandırıyor. Bugün, ön satış kurasının ardından bir milyondan fazla biletin satışını kutluyoruz. Bu inanılmaz bir ilgi. Kanada, Meksika ve ABD'deki coşkulu ev sahiplerimizin öncülüğünde, şimdiden 200'den fazla ülke ve bölgede taraftarlar bilet satın aldı." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 28 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

  • FIFA 2026
  • Bilet satışı
  • Kanada Meksika

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.