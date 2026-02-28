İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2026 Dünya Kupası'nda başlayacak! IFAB yeni kuralları onayladı
Spor

2026 Dünya Kupası'nda başlayacak! IFAB yeni kuralları onayladı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık toplantısında maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik önlemlerle ilgili kararlara onay verdi. Alınan kararların ilk kez yaz aylarında gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'nda deneneceği kaydedildi.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
2026 Dünya Kupası'nda başlayacak! IFAB yeni kuralları onayladı
ABONE OL

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık toplantısında maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik önlemlerle ilgili kararlara onay verdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre Galler'de gerçekleştirilen 140. IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile VAR'ın dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya konulması kararlaştırıldı.

Karara göre hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak. Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.

Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak.

Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.

Ayrıca hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda video yardımcı hakem (VAR) devreye girebilecek.

  • IFAB
  • maç akışı
  • 2026 Dünya Kupası

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.