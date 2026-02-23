İSTANBUL 10°C / 6°C
  • 2026 Kış Olimpiyatları kapanış töreniyle sona erdi
Spor

2026 Kış Olimpiyatları kapanış töreniyle sona erdi

İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyatları, Verona'daki kapanış töreniyle tamamlandı. 2030 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi Fransa, törende olimpiyat bayrağını devraldı.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 01:40 - Güncelleme:
2026 Kış Olimpiyatları kapanış töreniyle sona erdi
İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde 6 Şubat'ta başlayan 25. Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi.

Verona Olimpik Arena'daki kapanış seremonisinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry, çok sayıda diplomat, IOC üyeleri ve oyunlarda mücadele eden ülkelerin olimpiyat komitesi başkanları hazır bulundu.

İtalyan kültürünü yansıtan gösterilerin yanı sıra törende modern dans ve müzik performansları da sahnelendi.

Konserlerle başlayan etkinliklerin ardından ülke bayraklarıyla geçit töreni yapıldı.

MADALYA TÖRENİ

Kayaklı koşu branşının son iki yarışının madalyaları, tören programında sahiplerine verildi.

Kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasikte ilk 3'e giren İsveçli Ebba Andersson, Norveçli Heidi Weng ve İsviçreli Nadja Kaelin ile erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasikte dereceye giren Norveçli sporcular Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget ve Emil Iversen'e madalyaları takdim edildi.

2030'UN EV SAHİBİ FRANSA, OLİMPİYAT BAYRAĞINI TESLİM ALDI

2030 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa, IOC Başkanı Coventry'nin de katıldığı törenle olimpiyat bayrağını devraldı.

Devir teslim töreni, Fransa bayrağının milli marş eşliğinde göndere çekilmesiyle tamamlandı.

IOC Başkanı Coventry'nin organizasyonun başarıyla gerçekleştiğini belirterek teşekkür ettiği konuşmasının ardından Milano ve Cortina kentlerinde sembolik olarak olimpiyat ateşleri söndürüldü.

  • Kış Olimpiyatları
  • Milano
  • Cortina

