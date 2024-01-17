2026 NBA All-Star maçının ev sahibi LA Clippers

LA Clippers'ın 2026 All-Star maçına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Karşılaşmanın, gelecek sezon Inglewood'da açılacak olan Intuit Dome'da, 15 Şubat 2026'da oynanacağı belirtildi.

NBA başkanı Adam Silver konuyla ilgili şunları söyledi:

"Intuit Dome, 2026'daki NBA All-Star Maçı için olağanüstü bir mekan olarak benzersiz ve yenilikçi bir basketbol deneyimi sunmayı vaat ediyor. Steve Ballmer, Gillian Zucker ve Clippers organizasyonuna, sporumuzun en iyilerinin yer alacağı dünya klası bir gösteri oluşturma konusundaki kararlılıkları için tekrar teşekkür ederiz."

Daha önce 2018, 2011, 2004, 1983, 1972 ve 1963 yıllarında bu etkinliğe ev sahipliği yapan Los Angeles şehri, böylece yedinci NBA All-Star maçını düzenliyor olacak.