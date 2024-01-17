İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1349
  • EURO
    32,8196
  • ALTIN
    1963.63
  • BIST100
    8037.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2026 NBA All-Star maçının ev sahibi LA Clippers
Spor

2026 NBA All-Star maçının ev sahibi LA Clippers

LA Clippers'ın 2026 All-Star maçına ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Ayrıca karşılaşmasnın 15 Şubat 2026'da oynanacağı belirtildi.

17 Ocak 2024 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
2026 NBA All-Star maçının ev sahibi LA Clippers
ABONE OL

LA Clippers'ın 2026 All-Star maçına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Karşılaşmanın, gelecek sezon Inglewood'da açılacak olan Intuit Dome'da, 15 Şubat 2026'da oynanacağı belirtildi.

NBA başkanı Adam Silver konuyla ilgili şunları söyledi:

"Intuit Dome, 2026'daki NBA All-Star Maçı için olağanüstü bir mekan olarak benzersiz ve yenilikçi bir basketbol deneyimi sunmayı vaat ediyor. Steve Ballmer, Gillian Zucker ve Clippers organizasyonuna, sporumuzun en iyilerinin yer alacağı dünya klası bir gösteri oluşturma konusundaki kararlılıkları için tekrar teşekkür ederiz."

Daha önce 2018, 2011, 2004, 1983, 1972 ve 1963 yıllarında bu etkinliğe ev sahipliği yapan Los Angeles şehri, böylece yedinci NBA All-Star maçını düzenliyor olacak.

  • all star
  • LA Clippers

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.