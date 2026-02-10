2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu

2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için düzenlenen FIFA kokart töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kurul üyeleri ile kokart taşıyacak olan hakemler katıldı.

Osman Aşkın Bak: "Hükümet olarak en önemli işlerimizden bir tanesi bahisle mücadele"

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasadışı bahisle mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Bugün burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Keşke ben de kokart takabilseydim. Üniversitedeyken ilk defa 1986 yılında ben de hakemlik kursuna kayıt oldum. Akşam 17.00'den sonra bize hakemlik dersleri veriyorlardı. Daha sonra il hakemi olarak devam ettik. Sonra İngiltere'ye okumaya gidince de hakemlik yapmaya devam ettik. Hafta sonlarında amatör maçlarda görev aldık. Bu süreçte işimi zevk alarak yaptım. Güzel anılarımız oldu. Bu meslekte pırıl pırıl genç arkadaşlarımız var. Burada bu atmosferi görünce de gururlandım ve ümitlendim. Türk sporu için önemli bir gün. Hakemlerimiz, FIFA kokartlarını takacaklar. Ben de isterdim ama hayat bizi farklı alanlara yönlendirdi. Tabii bu süreçte sporun içerisinden hiç kopmadık. Futbol, tüm dünyada önemli kitleleri ilgilendiren önemli bir olgu. Özellikle sosyal medyanın da ortaya çıkmasının ardından hakemlerin yaptığı işler birçok kişi tarafından yorumlanmaya başladı. Olimpiyat, Dünya Kupası ve tüm organizasyonlarıyla sporun en büyük gerçeği adalet. Yapılan iş adaletli olduğu zaman sporun tüm paydaşları da saygı duyuyor. Verdiğiniz kararlarda, yaptığınız işlerde siz vicdanen adaleti sağladığınıza inanıyorsanız sorun yok. Ama kasıt varsa, eyyam veya farklı bir şey varsa; o zaman sorun var demektir. Tabii hakemlerimiz zor bir süreçten geçtiler. Bu sürece biz de destek verdik. Federasyonumuzun ve diğer paydaşlarımızın da verdiği destekle Türk sporu bu kaostan çıktı diyebiliriz. Bugün önemli bir gün. Kenetlenme, güçlü olma zamanı. Genç hakemlerimizin bunları ortaya koyması gerekiyor. İyi eğitim ve seminerlerden geçtiklerini, işlerini daha da iyi yapacaklarını biliyoruz. Bu iş artık profesyonellik. Artık bizim zamanımızdaki gibi hem çalışıp hem de hakemlik yapılmıyor. Daha çok maç izlemek, daha çok yorumları takip etmek, daha çok seminerde yer almak gerekiyor. Kondisyonumuzun iyi olması gerekiyor. Algılarımızı ve hislerimizi doğru yönetebilmemiz gerekiyor. Bunlar çok çok önemli şeyler. Tüm bunlarla birlikte işle alakalı tüm hakimiyeti sağlamamız gerekiyor. Ben de öyle yapardım. Ben de hakemlik yaparken öyle yapardım. 14-16 yaş maçı da olsa, milli maç da olsa önemserdim. Onlara saygı duyardım. Oyunculara saygı duyardım. Oyunun daha çok oynanması için çaba gösterirdim. Siz bunları tesis edebildiğiniz de onlar da size saygı gösteriyor. Tüm bunları gerçekleştirebilecek gençleri burada görüyorum. İnanıyoruz, saygı duyuyoruz. Hakemlerimize verilen desteği de takdir ediyoruz. Hata var mı, var. Önemli olan hatanın kasıtlı olmamasıdır. Çünkü milyonlar bunlardan etkileniyor. Bu bir hayat tarzı, yaşam tarzı. En önemli paydaşlardan bir tanesi de sizlersiniz. Biz, size güveniyoruz ve inanıyoruz. Hükümet olarak en önemli işlerimizden bir tanesi bahisle mücadele. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in ortaya koyduğu vizyon neticesinde bizler eylem planını ortaya koyduk ve süreç devam ediyor. Bize temiz futbol lazım. Kaliteli hakem lazım. Vatanını seven, futbola hizmet eden genç, yürekli hakemler lazım. Biz bunları istiyoruz. Sizlere ligde ve FIFA kokartıyla başarılar diliyorum. Türk milleti size ve adaletinize güveniyor. İnşallah hep beraber güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Bakan Osman Aşkın Bak'a MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından üzerinde hakem lisans numarasının yer aldığı forma takdim edildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Siz kuralları adil bir şekilde uygulayın, biz hep sizin yanınızdayız"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlik camiası için büyük önem taşıyan bir tören için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Göreve başladığımız günden itibaren 'Siz kuralları adil bir şekilde uygulayın, biz hep sizin yanınızdayız' dedik. Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Türk futbolunu yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Hakem kardeşlerimize çok destek vermeye davet ediyorum. Hakem eğitimi ve gelişimi ile ilgili iş birlikleri yaptık. Bu projenin hakem kalitesini artıracağına inanıyorum. Hakemlik mesleği ile bağdaşmayan işlerle uğraşan arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. FIFA hakemlerimiz geçtiğimiz sene uluslararası arenada gururla görev yaptılar. Bugün de 7'si ilk kez olmak üzere 36 hakemimiz FIFA kokartı takıyor. Hakem arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ferhat Gündoğdu: "Hakem havuzumuzu tekrar genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Zor günleri geride bıraktıklarını ve yeni bir yapılanmaya girdiklerini aktaran MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da, "Türk hakemliğinin uluslararası yolculuğu gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Böyle bir organizasyonu uzun süre sonra tekrar düzenlemenin gururunu duyuyoruz. Önceliğimiz hakemlerimizin eğitimine ve geleceğine yatırım yapmak oldu. Bu kapsamda Hakem Eğitim ve Performans Birimi'ni kurduk. Bu birim hakem performanslarını objektif bir şekilde incelemekte. Alınan kararları şeffaflık anlayışı içinde kamuoyu ve yapılan icraatlar FIFA ile paylaşmaktadır. Fırsat eşitliği ve genç hakemlere duyduğumuz güven sayesinde üst liglerde genç arkadaşlarımız artık daha çok yer almaktadır. Sürece verdiği destekten dolayı UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz dönemde yaşanan sıkıntılar hakem havuzumuzun eksilmesine sebep oldu. Fakat maç yönetimlerinde herhangi bir sorun yaşamadan atlattık. Önümüzdeki dönem havuzumuzu tekrardan genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kadın hakemlere duyduğumuz güven de artmaktadır. Önümüzdeki dönemde kadın hakemlerimizi Süper Lig'de görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Hakemlerimizin fiziksel ve atletik gelişimine katkı sağlayan tesisleri bize sunan bakanımız ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Tüm hakemlerimize uluslararası arenada üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

FIFA Hakemi

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA Futsal Hakemi

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

FIFA Plaj Futbolu Hakemi

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz