Spor

21 günde 5 maç! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yi milli aranın ardından yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertli ekip 21 günde 5 maça çıkacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Mart 2026 Pazar 14:23 - Güncelleme:
21 günde 5 maç! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür
Çalışmalarını Samandıra'da sürdüren sarı lacivertli ekip, yoğun fikstür öncesi güç depoluyor.

Fenerbahçe için kritik süreç Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş derbisiyle başlayacak. 5 Nisan pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak maça sakatlığı bulunan futbolcuların yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Sarı lacivertli ekip, 11 Nisan'da Zecorner Kayserispor'a konuk olacak. Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, bu maça da galibiyet için çıkacak.

Sarı lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşma , 17 Nisan'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden sarı lacivertli ekip, çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, 21 Nisan'da oynanacak maçta rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak. 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak maç, sarı lacivertliler adına sezonun en kritik 90 dakikalarından biri olacak.

Fenerbahçe, ligde ve kupada ipi göğüsleyen takımın belirleneceği mayıs ayı öncesindeki 5 maçta da puan kaybı yaşamak istemiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
