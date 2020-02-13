21 milyon euro'yu masaya koydular

Takvim 13.02.2020 09:59 - Güncelleme: 13.02.2020 09:59

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi için transfer iddiaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

İngiliz basını, Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Kosovalı yıldızı yakından takip ettiğini yazdı. Solskjaer'in Muriqi'yi İngiltere- Kosova karşılaşmasında da stattan izlediğini yazan İngiliz basını, "Norveçli menajer Vedat'ı Rashford'a alternatif olarak düşünüyor. Yönetimden alınmasını istedi" açıklamasını yaptı.

İngiliz futbol siteleri Burnley'nin Vedat Muriqi için 21 milyon Euro'yu gözden çıkardığı vurgulanırken Aston Villa'nın da devreye girdiği ifade edildi. Manchester United'ın yarışta önde olduğu iddia edildi.

DEVLERİN TAKİBİNDE

25 yaşındaki Vedat Muriqi'yi Manchester United'ın dışında Fransız ekibi Monaco ve İtalyan devi Juventus da izliyor.