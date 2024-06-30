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Spor

2+1 sözleşme hazır! Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

lympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte tecrübeli golcünün sözleşme detayları...

30 Haziran 2024 Pazar 23:17 - Güncelleme:
2+1 sözleşme hazır! Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Fas basınından Mountakhab'ta yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE İÇİN GELİYOR

Haberde golcü oyuncunun pazartesi günü Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

KAZANACAĞI ÜCRET

Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon euro kazanacağı ve 1 milyon euro da imza parası alacağı yazıldı.

Ayoub El Kaabi, Türkiye'de daha önce Hatayspor forması da giymişti.

Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 50 maça çıkan 31 yaşındaki El Kaabi, 33 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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