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Spor

21 yaşındaki Kenzo Kies, hayatını kaybetti

Fransız ekiplerinden Guingamp'ta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Kenzo Kies, Rhone Nehri'nde yaşanan boğulma kazası sonrası hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
21 yaşındaki Kenzo Kies, hayatını kaybetti
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Guingamp'ta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Kenzo Kies, Rhone Nehri'nde yaşanan boğulma kazası sonrası yaşamını yitirdi.

Kies'in, aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa'da serinlemek için Lyon yakınlarında üç arkadaşıyla birlikte nehre girdiği belirtildi. Kurtarma ekipleri diğer üç kişiyi kurtarırken, genç futbolcu sudan en son çıkarılan isim oldu.

Hastaneye kaldırılan Kies'in beyin ölümü gerçekleştiği ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Guingamp kulübü, genç oyuncunun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Fransız kulübü, Kies'in ailesine ve yakınlarına destek olacaklarını duyurdu.

Lyon ve Saint-Etienne altyapılarında da forma giyen Kenzo Kies, geçen yaz Guingamp'a katılmış ve kulübün rezerv takımında görev yapmıştı.

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