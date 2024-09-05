Futbolun en görkemli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or her yıl dünya çapındaki en iyi oyuncuya veriliyor. 2024 yılında düzenlenecek Ballon d'Or ödüllerine milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun aday gösterildiği açıklandı. Son olarak 2003'te aday gösterilen Nihat Kahveci'nin ardından 21 yıl sonra milli futbolcu ülkemize gurur yaşattı.

EN SON 2003 YILINDA NİHAT KAHVECİ ADAY OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

2002-2003 sezonunda La Liga takımlarından Real Sociedad forması giyen eski milli futbolcumuz Nihat Kahveci oynadığı 35 maçta 23 gol attı.

Takımının en golcü ismi olan eski milli futbolcu 29 gol atan Roy Makaay'ın ardından, Ronaldo ile birlikte gol krallığında ikinci oldu.

Takımın yıldızı Nihat Kahveci Ballon d'Or'a aday gösterildi. 3 puanla 18. sırayı Francesco Totti ile paylaştı. Ödülü kazanan ise Pavel Nedved oldu.

BALLON D'OR ADAYI OLAN BÜTÜN TÜRK FUTBOLCULAR

1963 - Metin Oktay

1976 - Ali Kemal Denizci

1988 - Tanju Çolak

2002 - Yıldıray Baştürk

2002 - Hasan Şaş

2003 - Nihat Kahveci

2024 - Hakan Çalhanoğlu