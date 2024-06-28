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Spor

2+1 yıllık imza! Beşiktaş, Salih Uçan'ı resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan'la sözleşme uzatıldığını açıkladı.

28 Haziran 2024 Cuma 19:04 - Güncelleme:
2+1 yıllık imza! Beşiktaş, Salih Uçan'ı resmen açıkladı
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Yeni sezon planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir imzayı daha tamamladı.

Beşiktaş ile Salih Uçan arasında görüşmeler olumlu sonuçlandı. Siyah-beyazlı yönetim ile tecrübeli oyuncu arasında yapılan yeni sözleşme ıslak imzaya döküldü. Tecrübeli oyuncu ile 2 artı 1 yıllığına resmi sözleşme imzalandı.

KULÜP RESMEN AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada ise "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." sözleri sarf edildi.

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