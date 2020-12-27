İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2020 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.589
  • BIST100
    1426.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 21. yüzyılın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo seçildi
Spor

21. yüzyılın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo seçildi

İtalya'nın Juventus takımında oynayan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

AA27 Aralık 2020 Pazar 21:24 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 21:25
ABONE OL

Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

"Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman ekibinin golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi.

Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.