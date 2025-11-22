Milli maç arası öncesinde bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Kocaelispor'a karşı alan Galatasaray'da can sıkan gelişmeler yaşandı. Yıldız kanat oyuncusu Yunus Akgün'ün ameliyat olması kararının ardından, takımın başarılı sol beki Eren Elmalı ve yedek stoperi Metehan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi. Milli takımlarında sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yanı sıra Cim-Bom, 'joker' oyuncu olan Berkan Kutlu'nun da arka adalesinde sorun yaşadığını açıklamıştı.

22 GÜNDE 6 KRİTİK MÜCADELE

Galatasaray, Süper Lig'de bugün oynanacak olan Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayan 22 günlük süreçte 6 zorlu maça çıkacak. SarıKırmızılılar, söz konusu süreçte Süper Lig'de sırasıyla G.Birliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor ve 13 Aralık'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Cim-Bom, Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Kasım'da Belçika temsilcisi Union SG ile 9 Aralık'ta ise deplasmanda Fransa Ligi ekiplerinden Monaco ile mücadele edecek. Aslan bu kritik maçlarda birçok yıldızından mahrum kalacak.

İLKAY DÖNÜYOR, TORREİRA SINIRDA

Aslan, bu zorlu sürecin startını evinde oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasıyla verecek. Son iki lig maçını da kazanamayan ve gol atamayan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Alman yıldız İlkay Gündoğan'ın forma giymesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Uruguaylı orta saha kart görmesi halinde F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek. RAMS Park'ta yakaladığı 32 maçlık yenilmezlik serisine güvenen Aslan, bu periyoda galibiyetle başlayarak moral depolama arzusunda.