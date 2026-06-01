Spor

23 yıl sonra ringe çıktı! Altın madalya kazandı

WBU Almanya Açık Şampiyonası'nda 23 yıl sonra ringe çıkan eski milli boksör Mustafa Genç, finalde Alman rakibi Andreas Fehlauer'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Eski milli boksör Mustafa Genç, WBU Almanya Açık Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Boksta 1994'te gençler dünya şampiyonu olan eski milli sporcu Genç, WBU Almanya Açık Şampiyonası için Ordu 19 Eylül Stadı Boks Salonu'nda hazırlandı.

Genç, 23 yıllık aranın ardından Almanya'da ringe çıktı. Bir dönem Ordu ile Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerini de yürüten 50 yaşındaki Genç, ağır sıklet (+100 kilo) kategorisinde finalde Alman rakibi Andreas Fehlauer'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

