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Spor

24 Erzincanspor TFF 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi. Ethem Erboğa ve Uğurcan Bekçi'nin golleriyle 2-1 kazanan 24 Erzincanspor gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:21 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:21
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TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Ethem Erboğa ve Uğurcan Bekçi'nin golleriyle 24 Erzincanspor 2-1 kazandı ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

TFF 3. Lig'de play-off karşılaşması nefesleri kesti. 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla kırmızı-siyahlılar olurken, galibiyeti getiren goller 14. dakikada Ethem Erboğa ve 80. dakikada Uğurcan Bekçi'den geldi. Aksaray Belediyespor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Fuat Yaman kaydetti.

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