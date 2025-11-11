İSTANBUL 19°C / 12°C
Spor

24 Erzincanspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

24 Erzincanspor Kulübü, bazı futbolcuların PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili kamuoyuna bilgilendirme yaptı.

IHA11 Kasım 2025 Salı 09:23
24 Erzincanspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında bazı futbolcuların PFDK'ya sevk edilmesi üzerine, 24 Erzincanspor Kulübü bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, kulüp bünyesinde yer alan 6 futbolcunun savunma vermek üzere PFDK'ya sevk edildiği belirtilerek, ilk incelemelerde futbolcuların Erzincanspor lehine veya aleyhine herhangi bir bahis faaliyetine karıştıklarına dair bir tespit bulunmadığı ifade edildi.

Kulüp, sürecin titizlikle takip edildiğini ve fair-play, dürüstlük ile spor ahlakı ilkelerinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Erzincanspor yönetimi, yargılama süreci tamamlanmadan kimse hakkında kesin yargıya varılmaması gerektiğini belirterek, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

  • 24 Erzincanspor
  • bahis soruşturması

