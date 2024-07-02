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Spor

24 Erzincanspor'un yeni teknik patronu Gökhan Ünal

TFF 2. Lig takımlarından 24 Erzincanspor, 2024-2025 futbol sezonu için teknik direktör Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 17:09 - Güncelleme:
24 Erzincanspor'un yeni teknik patronu Gökhan Ünal
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Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunun toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Gökhan Ünal katıldı.

24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, 2024-2025 futbol sezonunda kısıtlı bütçeyle hedeflerinin büyük olduğunu ifade ederek yeni teknik direktör Gökhan Ünal'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

1 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Gökhan Ünal, 24 Erzincanspor'un başarısı için gayretli bir çalışma yürüteceklerini, buna göre takımı oluşturacaklarını kaydetti.

Ünal daha önce Keçiörengücü sporda yardımcı antrenör, Ankara sporda yardımcı antrenör ve Sakarya sporda yardımcı antrenör olarak görev yaparken, 2022-2023 sezonunda ise Altınordu'da teknik direktör olarak çalıştı.

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