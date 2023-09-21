Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken 24 yıl sonra bir ilke imza attı.

24 YIL SONRA İLK KEZ

Kopenhag filelerini 86 (Boey) ve 88'inci (Tete) dakikalarda havalandıran Galatasaray, Kasım 1999'da Milan'ı 3-2 mağlup ettiği maçtan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasının 85'inci dakikasından sonra iki gol attı.

ÜÇÜNCÜ KEZ 2 FARKTAN DÖNDÜ

Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez iki farklı geri düştüğü bir maçta mağlup olmaktan kurtuldu.

2-2 vs Kopenhag (Eylül 2023)

3-2 vs Real Madrid (Mart 2001)

2-2 vs Hertha (Eylül 1999)