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Spor

24 yıl sonra bir ilk! Galatasaray'dan 85. dakikada müthiş geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'ı konuk eden Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar bu skorla 24 yıl sonra bir ilke imza attı. İşte detaylar...

21 Eylül 2023 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
24 yıl sonra bir ilk! Galatasaray'dan 85. dakikada müthiş geri dönüş
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken 24 yıl sonra bir ilke imza attı.

24 YIL SONRA İLK KEZ

Kopenhag filelerini 86 (Boey) ve 88'inci (Tete) dakikalarda havalandıran Galatasaray, Kasım 1999'da Milan'ı 3-2 mağlup ettiği maçtan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasının 85'inci dakikasından sonra iki gol attı.

ÜÇÜNCÜ KEZ 2 FARKTAN DÖNDÜ

Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez iki farklı geri düştüğü bir maçta mağlup olmaktan kurtuldu.

2-2 vs Kopenhag (Eylül 2023)

3-2 vs Real Madrid (Mart 2001)

2-2 vs Hertha (Eylül 1999)

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