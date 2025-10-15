İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

24 yıl sonra bir ilk! Merih Demiral tarihe geçti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçta 2 gol kaydeden başarılı futbolcu Merih Demiral, Alpay Özalan'dan bu yana A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası eleme gruplarındaki bir maçta iki gol atan ilk savunma oyuncusu oldu ve 24 yıl sonra bir ilki başardı. İşte detaylar...

15 Ekim 2025 Çarşamba 10:23
24 yıl sonra bir ilk! Merih Demiral tarihe geçti
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye, Kocaeli'nde Gürcistan'ı konuk etti.

Milliler, karşılaşmayı baştan sona üstün götürürken sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Öte yandan mücadelede attığı 2 golle yıldızlaşan Merih Demiral, tarihe geçti.

24 YIL SONRA BİR İLK

Gürcistan ile oynanan karşılaşmada 2 gol kaydeden Merih Demiral, Alpay Özalan'dan (Haziran 2001) bu yana A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası eleme gruplarındaki bir maçta iki gol atan ilk savunma oyuncusu oldu.

Merih performansıyla göz doldururken, kazandığı ikili mücadelelerle de sahanın en iyilerinden birisi oldu.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Merih Demiral, şimdiye kadar A Milli Takım formasını 59 resmi karşılaşmada giydi. Milli oyuncu bu maçlarda 6 gollük katkıda bulundu.

