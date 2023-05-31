242 gün sonra Trabzonspor deplasmanda galip geldi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor'a konuk olan Trabzonspor, müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon hedeflerinden bir bir uzaklaşan bordo mavililer, haftalardır süren deplasman fobisine rakibi karşısında son verdi.

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda geçtiğimiz sezonu arattı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. 37 puan toplayarak genel sıralamada olduğu gibi dış saha sıralamasında da lider konumda yer alıyordu. Bu sezon ise işler Trabzonspor'un istediği gibi gitmedi. Bordo-mavililer deplasmanda istikrarsız bir görüntü ortaya koydu ve oynadığı 17 dış saha maçında 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı topladığı 17 puan ile 14. sırada yer alarak hayal kırıklığı yaşattı.

Karadeniz ekibi bu sezon Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti. Aradan geçen 8 aylık dönemin ardından 242 gün sonra dış sahada Giresunspor karşısında galip gelme başarısı gösterdi. 10 ve 14. haftada deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Ankaragücü'yle berabere kalan Trabzonspor, sonraki 8 deplasman maçını da kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini, ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı 26. haftada hanesine 3 puan yazdıran Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde ilk deplasman galibiyetini aldı.

NENAD BJELİCA'DAN UMUT BOZOK'A DOKUNUŞ

Geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşarak gol kralı olan Umut Bozok'u, bordo-mavililer Lorient takımından kiraladı. Karadeniz ekibinde beklentilerin uzağında kalan ve istediği forma şansını yakalayamayan Umut Bozok, Nenad Bjelica'nın takıma gelmesiyle birlikte adeta kendini buldu. Giresunspor maçında 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan oyuncu, ligin 33. hafta müsabakasında Ankaragücü karşısında 2 gol atmıştı. Umut, son haftalarda attığı gollerle Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.