İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 24Erzincanspor, Isparta 32 Spor maçına hazır
Spor

24Erzincanspor, Isparta 32 Spor maçına hazır

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 24Erzincanspor, deplasmanda Isparta 32 Spor'a konuk olacak.

IHA15 Mart 2025 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
24Erzincanspor, Isparta 32 Spor maçına hazır
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor, ligin 27. haftasında deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, hakem Ertuğrul Kösterelioğlu düdük çalacak.

Maç öncesi son antrenmanlarını tamamlayan Erzincan temsilcisinde, teknik direktör Gökhan Ünal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından taraftarın istifa beklentisini anlayışla karşıladığını belirten Ünal, "Burada ne ben, ne futbolcular, ne de yeni yönetim tek başına sorumlu. Sorumluluğun kimde olduğunu herkes iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin ve Şamil Başaran'ın performans nedeniyle kadro dışı kaldığını açıklayan Ünal, ilerleyen haftalarda tekrar forma şansı bulabileceklerinin sinyalini verdi. Takımda genç oyuncu Ali Sefer'e de şans tanıyacağını belirten Ünal, onun iyi bir oyuncu olduğunu ve kazanmak istediklerini söyledi.

24Erzincanspor, Isparta 32 Spor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

  • Isparta 32 Spor
  • 24Erzincanspor
  • 2. lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.