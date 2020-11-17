24Erzincanspor'da 5 futbolcuda koronavirüs çıktı

IHA 17 Kasım 2020 Salı 13:30 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 13:30

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Çarşamba günü Müstakil Atletizm Pisti Sahasında Manisaspor ile karşılaşacak olan 24Erzincanspor’da 5 futbolcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Erzincan’da dün koronavirüs testi yaptıran 24Erzincanspor’da 5 futbolcunun testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan futbolcular karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “TFF 2. Lig Beyaz gurupta Çarşamba günü Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahasında 11. hafta mücadelesi öncesinde yapılan Covid-19 testleri sonucunda 5 futbolcunun testleri pozitif çıkmıştır. Teknik heyette hiçbir sıkıntı yok. 24Erzincanspor Manisaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir semptoma rastlanılmamıştır. Testleri pozitif çıkan oyuncularımız tesislerde izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır.” denildi.