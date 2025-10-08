24Erzincanspor'da ekonomik kriz

Oyuncuların açıklaması şöyle: "Biz 24Erzincanspor futbolcuları olarak; sezona başladığımız 1 Ağustos tarihinden itibaren, tarafımıza hiç bir ödeme yapılmadığını üzülerek bildiriyoruz. Evlerimizden ve ailelerimizden uzakta aylardır hiçbir ödeme almadan, kulübümüzü layık olduğu yerlere taşımak ve en iyi şekilde temsil etmek için, mücadelemizi canla başla vermekteyiz. Bu süreç içerisinde dışarıya olumsuz hiçbir şey yansıtmayıp, işimizi en iyi şekilde yapmaya odaklandık.

Ancak geldiğimiz noktada artık sosyal hayatımızı etkileyecek, hayati ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamayacak duruma geldiğimizi üzülerek bildiriyoruz.

Erzincan şehrini temsil eden, 24Erzincanspor forması altında bu olayları yaşıyor olmak, bizleri derinden üzmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 24Erzincanspor futbolcuları"