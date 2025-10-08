İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7183
  • EURO
    48,5223
  • ALTIN
    5415.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

24Erzincanspor'da ekonomik kriz

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24Erzincanspor futbolcuları yaptıkları açıklamada paralarının ödenmediğini duyurdu.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
24Erzincanspor'da ekonomik kriz
ABONE OL

Oyuncuların açıklaması şöyle: "Biz 24Erzincanspor futbolcuları olarak; sezona başladığımız 1 Ağustos tarihinden itibaren, tarafımıza hiç bir ödeme yapılmadığını üzülerek bildiriyoruz. Evlerimizden ve ailelerimizden uzakta aylardır hiçbir ödeme almadan, kulübümüzü layık olduğu yerlere taşımak ve en iyi şekilde temsil etmek için, mücadelemizi canla başla vermekteyiz. Bu süreç içerisinde dışarıya olumsuz hiçbir şey yansıtmayıp, işimizi en iyi şekilde yapmaya odaklandık.

Ancak geldiğimiz noktada artık sosyal hayatımızı etkileyecek, hayati ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamayacak duruma geldiğimizi üzülerek bildiriyoruz.

Erzincan şehrini temsil eden, 24Erzincanspor forması altında bu olayları yaşıyor olmak, bizleri derinden üzmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 24Erzincanspor futbolcuları"

  • 24Erzincanspor
  • TFF 2. Lig
  • ekonomik kriz

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.