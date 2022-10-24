İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2022 Pazartesi / 29 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6098
  • EURO
    18,3937
  • ALTIN
    986.46
  • BIST100
    3977.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 24Erzincanspor'da Ümit Karan'ın sözleşmesi feshedildi
Spor

24Erzincanspor'da Ümit Karan'ın sözleşmesi feshedildi

TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor ile geçtiğimiz haziran ayında 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak takımın teknik direktörü olan Ümit Karan ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

IHA24 Ekim 2022 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
24Erzincanspor'da Ümit Karan'ın sözleşmesi feshedildi
ABONE OL

24Erzincanspor'da ardı ardına gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Ümit Karan ile karşılıklı anlaşılarak yolar ayrıldı. Son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen 24Erzincanspor, hafta sonu ligin alt sıralarında bulunan Nazilli Belediyespor'dan 4-1'lik yenilgiyle dönerek 15 puanla ligde 11'nci sıraya geriledi. Kötü gidişat sonrası 24Erzincanspor Kulübü Ümit Karan ve ekibi ile anlaşmasına son verdi.

24Erzincanspor Kulübünden sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise; "Teknik Direktör Ümit Karan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.