24Erzincanspor'da Ümit Karan'ın sözleşmesi feshedildi

24Erzincanspor'da ardı ardına gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Ümit Karan ile karşılıklı anlaşılarak yolar ayrıldı. Son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen 24Erzincanspor, hafta sonu ligin alt sıralarında bulunan Nazilli Belediyespor'dan 4-1'lik yenilgiyle dönerek 15 puanla ligde 11'nci sıraya geriledi. Kötü gidişat sonrası 24Erzincanspor Kulübü Ümit Karan ve ekibi ile anlaşmasına son verdi.

24Erzincanspor Kulübünden sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise; "Teknik Direktör Ümit Karan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.