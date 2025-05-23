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Spor

25 milyona resmen bitti bu iş! Cengiz Ünder'i sonunda duyurdular

Cengiz Ünder için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin ara transferde kiralık olarak Los Angeles FC'ye gönderdiği milli oyuncu Cengiz Ünder'in transferini sonunda duyurdular. İşte detaylar...

Emre Sarı23 Mayıs 2025 Cuma 19:45 - Güncelleme:
25 milyona resmen bitti bu iş! Cengiz Ünder'i sonunda duyurdular
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Devre arasında kiralık olarak Los Angeles FC'ye transfer olan Cengiz Ünder için yeni gelişmeler yaşanıyor. MLS ekibi, 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder'in geleceği için kararını verdi.

CENGİZ ÜNDER KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder, herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği milli oyuncu, devre arasında MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderildi. 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonu ise geleceği merak ediliyordu.

LOS ANGELES FC KARARINI VERDİ

ABD basınında yer alan habere göre; Los Angeles FC, kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in geleceği için kararını verdi. MLS ekibi, 27 yaşındaki milli oyuncunun 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Sezon sonu Cengiz Ünder'in sarı-lacivertlilere dönmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Los Angeles FC'de şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 471 dakika sahada kalan 27 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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