25 yılda ipotek var

BEŞİKTAŞ’TA 20 Ekim’de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi ortaya çıkan mali tablo korkutuyor. 25 Mart 2012’de yapılan olağanüstü kongrede koltuğa oturan Fikret Orman, 7.5 yıllık başkanlığının ardından vedaya hazırlanırken, Siyah-Beyazlılar’ın borcunun 3 milyara dayandığı ortaya çıktı. KAP’a gönderilen son açıklamada ise Aktif Bank, Denizbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ile imzalanan yapılandırma sözleşmesinde Beşiktaş’ın en az 25 senelik yayın gelirinin ipotek edildiği dikkat çekti.

YENİ YÖNETİMİN İŞİ ÇOK ZOR OLACAK

Tribünlerde yükselen tepkiler yüzünden görevi bırakma kararı alan Orman, İnönü Stadı’nı yenileyip, 2 şampiyonluk, Devler Ligi’nde gruptan çıkma başarısı gösterse de kulübü mali olarak düzlüğe çıkaramadı. Yayın gelirlerinin yanı sıra sponsorluk, isim hakkı, loca, kira, UEFA, oyuncu satış gelirlerinin yanı sıra verilen teminat mektubu ve senetleriyle birlikte Bankalar Birliği’ne verilen ipotek ve rehinlerin 6 milyar 543 milyon 980 bin TL’yi bulması yeni başkan ve ekibinin işinin çok zor olacağını gösteriyor.