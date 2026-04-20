Samsun hocası Fink cezası sebebiyle tribündeydi.

Kristjan Asllani ilk golünü penaltıdan kaydetti.

Beşiktaş'ta ilk isabetli şutu 45+2'de stoper Agbadou çekti.

Siyah-Beyazlılar'da kadroda yaşanan değişim dikkat çekti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Önceliğimiz kupa, orada tam kadro olacağız" diyerek esasında Samsun sınavı için çok umutlu olmadığını ifade etti. İlk yarıda Kartal oyunun temposunu belirleyen taraftı fakat tehlikeli sayılabilecek hiçbir aksiyon olmadı. Ev sahibi ekip ise 22. dakikada Ersin'i geçemedi. Beşiktaş, tek pozisyonunu 45+2'de stoper Agbadou ile üretebildi. Deneyimli savunmacı forvet gibi içeri süzülüp kaleciyi yokladı. İkinci devreye Samsunspor fırtına gibi başladı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri ilk yarı üretim açısından sıkıntılıydı fakat olumlu olan hiçbir şey kalmadı. Samsun kopya gibi iki tane aynı golden attı. 50'de Holse, 56'da ise Coulibaly sol ayakla hemen hemen aynı noktadan Ersin'i avlamayı başardı. Merkezi tutmakta zorlanan Yalçın, 78'de Orkun'u çıkararak adeta tüm riskleri aldı. 89'da Beşiktaş penaltı kazandı. 90+1'de Asllani penaltıdan farkı 1'e indirdi ama yetmedi.

25 YIL SONRA ZAFER

Samsunspor, iç sahada 25 yıl sonra Beşiktaş'ı yendi. Teknik Direktör Fink'in cezası sebebiyle kenarda olan Yardımcı Antrenör Sebastian Hahn, "Kendi evimizde 25 yıl aradan sonra böyle bir galibiyeti elde etmek çok önemliydi. İlk yarıda göstermek istediğimiz oyunu sahaya yansıtamamıştık. İkinci yarıda boşlukları iyi değerlendirdik ve iki fantastik gol atarak galip geldik. Şimdi Trabzon maçına odaklanacağız. Yine zorlu geçecektir. Fantastik bir taraftarımız olacaktır. O maça hazırlanmak için vaktimiz de var. Kupa konusunda hedefli olmak istiyoruz" dedi.

ADETA EZDİK

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı: "Galibiyetten dolayı çok çok mutluyum. Beşiktaş gibi bir takımdan böyle bir 3 puanı neredeyse ezerek aldık. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu sezon Avrupa'da elenen son Türk takımı Samsunspor oldu. Trabzonspor ile çok önemli maçımız var. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz."

DJALO'YA KESİK

Siyah-Beyazlılar'da geçen hafta 4-2 kazanılan Antalyaspor maçında ilk 11'de başlayan Tiago Djalo bu kez kulübeye gitti. F.Bahçe derbisindeki performansı nedeniyle formayı Djalo'ya kaptıran Agbadou, Samsun karşılaşmasıyla yerini geri aldı. Ağustos ayında 3.5 milyon euroya Juventus'tan katılan Portekizli savunmacı Djalo ile yolların ayrılması bekleniyor.

SAVUNMA ANAHTARDI

Maçın yıldızlarından Coulibaly, "Açıkçası bence bu karşılaşmanın ilk yarısına bakınca, ilk yarıda gösterdiğimiz savunma anlayışı anahtardı. Ciddi efor sarf ettik ve ikinci yarıda bunun meyvesini aldık. En önemli şey, ilk yarıda gösterdiğimiz ve takım halinde yaptığımız savunma şekliydi" dedi. Emre Kılınç da "Biz hak ettik" diye konuştu.