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Spor

27 milyon liralık fiyasko

Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Deniz Türüç'e yıllık 1.6 milyon Euro maaş ödüyor. Toplam 4.1 milyon Euro'ya mal olan yıldız oyuncu 16 maçta sadece 2 gol atabildi.

Takvim13.02.2020  10:33 - Güncelleme: 13.02.2020  10:33

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Deniz Türüç, aranan kan olamadı...

Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadrosuna kattığı oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro veriliyor.

Kanarya'ya toplam 4.1 milyon Euro (27 milyon TL)'ya mal olan Deniz Türüç, buna rağmen beklenen performansın çok altında kaldı. Ligde forma giydiği 16 karşılaşmada sadece 2 gol atabilen yıldız oyuncu 16 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de şans buldu.

Deniz Türüç, 9 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü giremeyen Sarı-Lacivertli futbolcu, ayrıca Türkiye Kupası'nda 7 maç oynarken fileleri de 2 kez havalandırdı.

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