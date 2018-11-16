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28 yaşındaki Anoush Dastgir, Afganistan Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu

Afganistan Futbol Federasyonu tarafından henüz 28 yaşında A milli takımın başına getirilen Anoush Dastgir, büyük bir gurur yaşıyor.

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Afganistan'ın kuzeyindeki Cebel Sirac kentinde 27 Kasım 1989 tarihinde  doğan ve babasının siyasi mülteci olması nedeniyle Pakistan ile Hindistan'da  büyüyen Anoush Dastgir, genç yaşta ailesiyle birlikte Hollanda'ya sığınmacı  olarak yerleşti.

Grave şehrinde 14 yaşındayken amatör GVV 57 takımında futbola başlayan  Dastgir, Hollanda'da çeşitli takımlarda profesyonel olarak oynadı. Avrupa'da  Afganlı genç oyunculardan oluşan takımlar arasında yapılan özel turnuva sayesinde  Afganistan Milli Takımı'na seçilen Dastgir, 2015 ve 2016 yıllarında ülkesinin  formasını terletti.

Dastgir, 2016 yılındaki Asya Kupası elemelerinde Tacikistan'la  oynanacak karşılaşmadan birkaç gün önce Hırvat teknik direktör Petar Segrt'in  görevine son verilmesi üzerine, Afganistan Futbol Federasyonunun teklifiyle,  karşılaşmaya teknik direktör olarak çıktı.

Karşılaşmayı 1-0 kaybetmelerine karşın takımın iyi futbolundan  etkilenen federasyon yetkilileri, sakatlıktan dolayı aktif futbolu bırakan  Dastgir'i yeni teknik direktör Alman Otto Pfister'in yardımcılığına getirdi.

Pfister'in sözleşmesinin yenilenmemesi sonrası 12 Temmuz 2018'de  Afganistan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Dastgir,  oldukça genç bir yaşta ülkesine bu seviyede hizmet etme imkanı yakaladı.

Dastgir: "En iyisini yapmak istiyorum"

2019 Asya Kupası elemeleri için Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren  Afganistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Anoush Dastgir, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, futbol oynadığı dönemde 20 yaşından itibaren Johan Cruyff  Akademisi'nde antrenörlük eğitimi almaya başladığını belirtti.

UEFA Pro-Lisans sahibi teknik adam, şöyle konuştu:

"Maalesef çok talihsiz bir sakatlıktan sonra aktif futbolculuk  kariyerime devam edemedim. Her zaman futbolun içinde kalma niyetim vardı. Ülkeme  hizmet noktasında fırsat gelince, bunu değerlendirmek istedim. Milli takım  seviyesinde kariyer yapmış ve profesyonel olarak Hollanda'da oynamış bir  oyuncuyum. Bunları birleştirdiğiniz zaman, burada olmak benim için çok gurur  verici. Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. O yüzden bunu bir  meydan okuma olarak adlandırıyorum."

"Elimizden geleni yapacağız"

Asya Kupası grup elemelerinde başarılı olmak için yoğun bir mesai  harcadıklarını belirten Dastgir, şu ana kadar her şeyin güzel gittiğini  vurguladı.

Dastgir, kupa maçlarıyla birlikte teknik direktörlük konusunda  tecrübesinin arttığını dile getirerek, "Önümüzdeki maçlar ülkemiz açısından çok  önemli. Hepimizin kolektif anlamda hedefleri var. Oraya doğru ulaşmak için  elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çok istekli ve arzulu bir takıma sahip olduğunu vurgulayan Dastgir,  "2023'te düzenlenecek Asya Kupası öncesinde daha iyi bir hazırlık süreci geçirmek  istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların asıl hedefi, 2023'teki Asya Kupası'nda  ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek." diye konuştu.

Antalya'ya övgü

Dastgir, oyuncu ve teknik direktör olarak yaklaşık 45 farklı ülkede  hazırlık kampına katıldığını belirterek, Antalya'daki saha ve organizasyon  kalitesini çok beğendiğini söyledi.

"Antalya'da en üst seviyede kamp ortamı gördük." ifadesini kullanan  Dastgir, oteldeki konaklamalarının da çok rahat olduğunu dile getirdi.

Dastgir, "Zaten Antalya, hazırlık kamplarında dünyada bilinen bir yer.  Ümit ediyorum ki daha fazla takım kampa gelecektir. İlerleyen zamanlarda umarım  burada milli takım seviyesinde maçlar oynarız ve iki ülke arasında güzel bir  yakınlaşma olur." değerlendirmesinde bulundu.

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