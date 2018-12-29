Galatasaray transfer haberleri 29 Aralık GS son dakika transfer gündemi

Galatasaray transfer haberleri spor gündemindeki yerini koruyor. 29 Aralık GS transfer haberleri arasında hangi isimler bulunuyor? Galatasaray’da transfer gelişmeleri hız kazandı. Ligin ilk yarısını 5.sırada kapatan ve ikinci yarıda iyi bir performans göstererek şampiyonluk hedefleyen Galatasaray’da ligin ikinci yarısı için hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı transfer listesi ve yönetimin hedefleri doğrultusunda kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor. 29 Aralık Galatasaray transfer haberlerinde son gelişmeler taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray'da forvet transferinde hareketlilik sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun maliyetinin yüksek olması, sarı-kırmızılıları düşündürüyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında A takıma monte ettiği Ozan Kabak’la ilgili kriz çıktı. Sarı-Kırmızılılar, başta Premier Lig ekipleri Manchester City ve Manchester United gibi dev kulüplerin radarına giren 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önerdi ama olumlu cevap alamadı. İşte, GS son dakika transfer gelişmeleri.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ (29 ARALIK)

OZAN KABAK’TAN HAYIR CEVABI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında A takıma monte ettiği Ozan Kabak’la ilgili kriz çıktı. Sarı-Kırmızılılar, başta Premier Lig ekipleri Manchester City ve Manchester United gibi dev kulüplerin radarına giren 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önerdi ama olumlu cevap alamadı.

Cim-Bom, Ozan Kabak’a 30 Haziran 2020’ye kadar olan sözleşmesinde bulunan “7.5 milyon euroya serbest kalır” rakamını “17.5 milyon euroya serbest kalır” şeklinde değiştirmeyi önerdi. Yıllık 150 bin euro gibi bir rakama oynayan 18 yaşındaki savunmacının,10 milyon euroluk artışa “Hayır olmaz” cevabı vermesi yönetimde soğuk duş etkisi yarattı.

Ozan’la menajeri aracılığı ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamadığını duyuran Sarı-Kırmızılı yönetim, “Girişimlerimiz sonuçsuz bırakılmış ve oyuncunun temsilcileri tarafından zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak’ın kariyerine nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz takdir hakkını kullanacaktır” açıklamasında bulundu.

RODRIGUES ARABİSTAN YOLCUSU

Galatasaray yönetimi Garry Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad’la anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı yönetim, Garry Rodrigues'i eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad kulübüne satmaya hazırlanıyor.

Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre; Galatasaray, kanat oyuncusu Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile anlaştı. Bu transfer gelişmesini doğrulayan ise eski bir Galatasaraylı, Nordin Amrabat oldu.

Amrabat ile Fas milli takımından arkadaş olan Al Ittihad'ın orta saha oyuncusu El Ahmedi, Rodrigues’in bundan böyle takım arkadaşı olacağını söyledi.

Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi durumunda 8 milyon euro kazanacak. Ancak Rodrigues'in sözleşmesinde, başka bir takıma transfer olması halinde elde edilecek gelirin %20'sinin eski kulübü PAOK'a ödenmesi maddesi var. Yani 8 milyonun 1.6'sı PAOK'a gidecek. Galatasaray ise bu transferden 6.4 milyon euro elde edecek.

Rodrigues bu sezon resmi karşılaşmalarda 20 maça çıktı, 4 gol attı, 2 asist yaptı.

MANGALA GÜNDEME ALINDI

Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Fransız stoperi için cüzi bir miktar bonservis önerilecek. G.Saray ile M.City geçtiğimiz günlerde iş birliği anlaşması imzalamıştı. Transferin bu anlaşma sırasında da gündeme geldiği belirtildi.

FALCAO BİLMECESİ

Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katacağı santrfor için arayış ve görüşmeleri devam ederken, Radamel Falcao'nun isminin gündeme getirilmesi, sarı-kırmızılı yönetimi çileden çıkardı.

Monaco'nun Kolombiyalı forvetinin Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerin transferin gerçekleşeceğine dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına Galatasaray yönetiminden büyük tepki geldi.

Menajerin Galatasaray'ın adını kullandığını ifade eden sarı-kırmızılı idareciler, "Radamel Falcao'nun Monaco'da yıllık kazancı 9 milyon Euro civarında. Bu rakam brüt ve eline yaklaşık 6 milyon Euro geçiyor. Biz yıllık 6 milyon Euro ödeyerek, bir golcü alacak olsak Bafetimbi Gomis'i neden gönderdik?" dediler.

EMRE AKBABA TAKTİĞİ

Ocak ayında kadrosuna 2 golcü birden katmak isteyen Galatasaray, Monaco'da forma giyen Radomel Falcao'nun transferini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

Fransız kulübü, Galatasaray'ın gündemine aldığı yıldız futbol cuyu herhangi bir bonservis ücreti talep etmeden, bedelsiz bırakmaya hazır olduğunu belirtti. Yani Monaco; FFP kriterleri kapsamında UEFA'nın bonservis kısıtı koyduğu Galatasaray'ın beklediği yanıtı vermiş oldu. Bedelsiz oyuncu almak ya da kiralamak isteyen sarı kırmızılılar için Falcao yolu açıldı.

Galatasaray, Monaco'dan istediği yanıtı alırken, Radamel Falcao'nun istediği yıllık ücret problem yarattı. 32 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, sarı kırmızılardan 1.5 yıl için 12 milyon Euro talep etti.

Falcao, Monaco'da vergiler haricinde kazandığı paradan daha azını kabul etmeyeceğini bildirdi. Kolombiyalı'nın 12 milyon Euro'luk isteği ise Galatasaray cephesinde deyim yerinde ise dudak uçuklattı. Bu noktada başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, planlarını yeniden şekillendirdi.

Galatasaray, Falcao için öncelikle transferin maliyetinin yarısını üstlenebilecek bir sponsor bulmak istiyor. Bir diğer strateji ise, maliyette indirim yaptırmak..

Fatih Terim'in de şartların oluşması hâlinde Galatasaray'da görmek istediği Falcao hakkında yönetim şimdi hummalı bir çalışma ile kaynak arayışında...

Emre Akbaba'nın Aytemiz Alanyspora'dan transferini NEF'in katkılarıyla tamamlayan Aslan, Kolombiyalı yıldızı da aynı şekilde almak için sponsor arayışına girdi.

LLORENTE İDDİASI

AS Gazetesi, Galatasaray'ın Fernando Llorente ile ilgilendiğini iddia ederken Athletic Bilbao'nun devrede olduğunu açıkladı. Ocak ayı öncesi Athletic Bilbao hakkında bir transfer analizi yayınlayan AS Gazetesi, bu girişimde Galatasaray'ın durumunun zor olduğuna yer verdi.

Fernando Llorente yaptığı son açıklamada "Tottenham ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Kulübün bu konuda opsiyonu var ama henüz bir girişim olmadı. Geleceğimde neler olacağını yakında göreceğiz." dedi. Llorente öte yandan İspanya'dan gelen transfer ilgisinin sorulması üzerine "Athletic Bilboa'dan teklif gelirse dönerim" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki İspanyol forvet Fernando Llorente, bu sezon Tottenham ile 9 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Harry Kane'nin yedeği konumundaki yıldız futbolcu, geçen sezon Swansea City'den 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.