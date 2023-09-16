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Spor

3-0'lık net skor! Filenin Sultanları galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Porto Riko'yu 3-0'lık skorla mağlup etti. Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
3-0'lık net skor! Filenin Sultanları galibiyetle başladı
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya "tutuk" başlayan Filenin Sultanları, ilk sette 14-13 öne geçti. Seti 25-19 kazanan milli takım, maçın sonuna kadar rakibinden üstün oyun sergiledi ve ikinci seti 25-16, final setini de 25-14 alarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Millilerden Ebar Karakurt 16, Vargas da 15 sayı galibiyete katkıda bulundu.

"Filenin Sultanları", grup maçlarında dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

ELEMELER 3 ÜLKEDE OYNANIYOR

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

Salon: Yoyogi

Hakemler: Cesare Stefano (İtalya), Sung Hae-Yoeun (Güney Kore)

Porto Riko: Wilmarie, Vazquez, Rojas, Abercrombie, Victoria, Ortiz (Venegas, Fuentez, Santiago, Cerame, Hernandez)

Türkiye: İlkin Aydın, Eda Erdem, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas (Simge Şebnem Aköz, Ayça Aykaç)

Setler: 19-25, 16-25, 14-25

Süre: 68 dakika (25, 22, 21)

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