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Spor

3 Alman devi devrede! İsmail Yüksek için büyük kapışma

Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İsmail Yüksek'i 3 Bundesliga kulübü yakından takip ediyor. 24 yaşındaki genç yıldızı A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı maçta tribünden takip eden 3 takımın oyuncu için sarı lacivertli kulübün kapısını çalması bekleniyor. İşte detaylar...

Takvim25 Kasım 2023 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
3 Alman devi devrede! İsmail Yüksek için büyük kapışma
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Fenerbahçe'nin yükselen değeri İsmail Yüksek geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İsmail'e en çok ilgi duyan ise Bundesliga ekipleri oldu.

3 BUNDESLIGA DEVİ TAKİPTE

Gelen son bilgilere göre 24 yaşındaki yıldız orta sahayı Bayer Leverkusen'in ardından Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt da takibe almış durumda. İsmail Yüksek'in gerek Fenerbahçe formasıyla gerekse de milli takımda aynı başarılı performansı göstermesi ve istikrarlı yapısı bu ilginin en büyük sebebi oldu.

ALMANYA MAÇINDA İZLEDİLER

A Milli Futbol Takımımız'ın Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında da bu 3 Alman kulübü yetkililerinin İsmail Yüksek'i izlemeye gittikleri öğrenildi. İsmail Yüksek'e İtalyan ve İspanyol kulüplerinin de ilgisinin olduğu sır değil.

EN AZ 15 MİLYON EURO

24 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek'in 2027 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. 12 kez milli formayı giyen ve bu maçlarda 1 kez fileleri sarsan İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin satış listesinde olmasa da sarı lacivertli kulübün 15 milyon Euro'dan daha az bir ücrete yıldız orta sahayı bırakmayacağı öğrenildi.

YÜKSEKTEN UÇUYOR

Verilen her şansı iyi kullanan İsmail Yüksek, bu sezonla birlikte hem Fenerbahçe hem de Milli Takım orta sahasının vazgeçilmezi oldu.

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