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Spor

3 Avrupa devi derbide Uğurcan Çakır'ı izlemeye geliyor

Uğurcan Çakır'ı Liverpool, Tottenham ve Everton'un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla'nın scout ekipleri çıplak gözle izleyecek.

22 Şubat 2020 Cumartesi11:36 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:36

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Beşiktaş mücadelesi ayrı bir önem taşıyacak. İki sezondur gösterdiği performansla birçok maçta yıldızlaşan 23 yaşındaki eldiven, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Genç eldiveni bu akşam İngiliz devleri Liverpool, Tottenham ve Everton'un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla'nın scout ekipleri çıplak gözle izleyecek.

UĞURCAN, 28 ŞUTTA 1 GOL YEDİ

23 yaşındaki kaleci, bu sezon form grafiğini daha da yukarılara taşıdı. Özellikle son haftalarda takımına liderlik de eden Uğurcan, genç yaşına rağmen olgun görüntüsüyle beğeni topluyor. Genç eldivenin sezon içi rakamları da dikkat çekiyor. Bilhassa ceza sahası dışından kalesine gelen şutlarda yüzde 97 gibi çok başarılı bir istatistik tutturan milli eldiven, ceza sahası dışından 28 şutta sadece 1 gol yedi. Ayrıca ceza sahası içinde de yüzde 70'i bulan bir kurtarış isabetine sahip.

Sadece kurtarışlarıyla değil, topu oyuna sokarak takım arkadaşlarına destek vermede de Uğurcan öne çıktı. Trabzonspor'un kalecisi, topu oyuna başarılı sokmada yüzde 80'e yaklaşan bir isabet oranını yakaladı.

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