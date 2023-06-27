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Spor

3. Avrupa Oyunları'nda milli badmintoncular ikinci kez sahneye çıktı

Jaskolka Arena'da gerçekleşen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale gruplarındaki ikinci maçlarını oynadı.

27 Haziran 2023 Salı 18:05 - Güncelleme:
3. Avrupa Oyunları'nda milli badmintoncular ikinci kez sahneye çıktı
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3.Avrupa Oyunları'nda milli badmintoncular, ikinci kez sahne aldılar.

Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleşen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale gruplarındaki ikinci maçlarını oynadı.

H Grubu'nda yer alan Neslihan, Estonyalı Kristin Kuuba'yı 2-1 yendi. Neslihan, gruptaki iki maçını da galibiyetle bitirdi.

B Grubu'nda yer alan ve ilk maçını kaybeden Emre Lale ise Finlandiya'dan Kalle Koljonen'e 2-0 yenildi.

Milli sporcuların gruplarındaki üçüncü ve son maçları çarşamba günü oynanacak.

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