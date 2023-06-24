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Spor

3. Avrupa Oyunları'nda milliler mücadele etti

3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşı son günü iki kategorisinde Türk sporcular mücadele etti.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
3. Avrupa Oyunları'nda milliler mücadele etti
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşının son günü iki kategorisinde Türk sporcular mücadele etti.

Polonya'nın Krakow kentinde Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleştirilen kano durgunsu müsabakalarında, kadınlar kayak 500 metre B finalinde milli sporcumuz Hilal Avcı 8. oldu. Başarılı sporcu, tüm sporcuların yer aldığı sıralamalarda ise 17. olarak turnuvayı tamamladı.

Karışık kayak 200 metrede ise Emircan Ayaklı - Hilal Avcı'dan oluşan ikili temsil ettiği Türkiye, B finalinde 9'uncu, toplamda ise 18'inci olarak şampiyonayı tamamladı.

Kano durgunsu müsabakaları bugün sona erdi.

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