3. Avrupa Oyunları'nda milliler mücadele etti

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşının son günü iki kategorisinde Türk sporcular mücadele etti.

Polonya'nın Krakow kentinde Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleştirilen kano durgunsu müsabakalarında, kadınlar kayak 500 metre B finalinde milli sporcumuz Hilal Avcı 8. oldu. Başarılı sporcu, tüm sporcuların yer aldığı sıralamalarda ise 17. olarak turnuvayı tamamladı.

Karışık kayak 200 metrede ise Emircan Ayaklı - Hilal Avcı'dan oluşan ikili temsil ettiği Türkiye, B finalinde 9'uncu, toplamda ise 18'inci olarak şampiyonayı tamamladı.

Kano durgunsu müsabakaları bugün sona erdi.