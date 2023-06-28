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Spor

3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye günü rekorla tamamladı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında Hatice Akbaş ve Tuğrulhan Erdemir, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Ayrıca 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiler.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye günü rekorla tamamladı
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Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında çeyrek finaller tamamlandı.

Ringe akşam seansında 54 kiloda çıkan dünya şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, İtalyan rakibi Sirine Charrabi'yi eleyerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Milli boksör 2024 Paris biletini de bu galibiyetle elde etti.

Erkekler 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir de Alman rakibi Magomed Elim Su Schachidov'u yenerek yarı finale adını yazdırdı. Tuğrulhan, bu başarısıyla madalyayı garantilemesinin yanı sıra 2024 Paris'e de katılma hakkı kazandı.

Kadınlar 75 kiloda ise Büşra Işıldır çeyrek finalde rakibine yenilerek elendi.

MİLLİ BOKSÖRLERDEN 6 GARANTİ MADALYA, 5 KOTA

3. Avrupa Oyunları'nda bugün ringe çıkan 9 milli boksörden 6'sı yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi.

Kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Gizem Sözer ve Hatice Akbaş, erkeklerde ise Tuğrulhan Erdemir yarı finale çıkarak hem madalyayı garantilediler hem de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiler.

Erkeklerde Samet Gümüş, yarı finaline çıkarak Türkiye'ye bir madalya getirmeyi garantiledi. Milli boksör finale kalırsa 2024 Paris vizesi de alacak.

TÜRKİYE GÜNÜ REKORLA TAMAMLADI

Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nda boksörlerin yarı finale çıkmasıyla madalya sayısını 32'ye yükseltmeyi başardı. Bu da Türkiye'nin oyunlar tarihinde kazandığı en yüksek madalya sayısı oldu.

Milli sporcuların yarı final ve kalmaları durumunda finalde alacakları sonuca göre madalyalarının renkleri belli olacak.

Türkiye bugün okçulukta makaralı yayda Hazal Burun'la da bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin şu anda 6 altın, 7 gümüş, 13 bronz madalyası var. Boksörlerden gelecek madalyalarla toplam sayı 32'ye ulaşacak.

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