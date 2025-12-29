İSTANBUL 7°C / 4°C
29 Aralık 2025 Pazartesi
  Spor > 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Yılmaz Özcan etap birincisi oldu
Spor

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Yılmaz Özcan etap birincisi oldu

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap A kategorisinde Yılmaz Özcan, finalde Turgay Orak'ı 40-24 yenerek birinciliğe ulaştı.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 22:34 - Güncelleme:
3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Yılmaz Özcan etap birincisi oldu
3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde Turgay Orak ile Yılmaz Özcan karşılaştı.

Turgay Orak'ı 40-24 yenen Yılmaz Özcan, etap birinciliğini elde etti. İbrahim Hayri Altuntaşlar ve Berkay Karakurt ise final etabını 3. sırada tamamladı.

- Genel klasman şampiyonu Tolgahan Kiraz

Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Tolgahan Kiraz ulaştı.

Genel klasmanda Berkay Karakurt ikinci, Turgay Orak üçüncü ve Birol Uymaz dördüncü oldu.

3 bant bilardo 2026 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.

