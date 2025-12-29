3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Yılmaz Özcan etap birincisi oldu

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde Turgay Orak ile Yılmaz Özcan karşılaştı.
Turgay Orak'ı 40-24 yenen Yılmaz Özcan, etap birinciliğini elde etti. İbrahim Hayri Altuntaşlar ve Berkay Karakurt ise final etabını 3. sırada tamamladı.
- Genel klasman şampiyonu Tolgahan Kiraz
Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Tolgahan Kiraz ulaştı.
Genel klasmanda Berkay Karakurt ikinci, Turgay Orak üçüncü ve Birol Uymaz dördüncü oldu.
3 bant bilardo 2026 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.