3 büyükler bu sefer transferde karşı karşıya gelecek! Hedef: Mert Kömür

Augsburg forması giyen 18 yaşındaki genç oyuncu Mert Kömür, transferin gözde ismi oldu.

BUNDESLİGA EKİPLERİ İSTİYOR

Alman basınında yer alan habere göre, Bundesliga ekipleri Freiburg ve Borussia Mönchengladbach'ın genç oyuncuyu kadrolarına katmak istedikleri aktarıldı.

BENFICA VE HULL CITY

Portekiz'den Benfica ve İngiltere'den de Hull City'nin, 18 yaşındaki futbolcuyu radarına aldıkları kaydedildi.

3 BÜYÜKLERLE TEMAS VAR

Genç oyuncu için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da temasların olduğu ancak Mert Kömür'ün İstanbul'a gidişinin şu an için yakın bir durum olmadığı ifade edildi.

SEZONU AUGSBURG'TA TAMAMLAYACAK

Mert Kömür'ün, sezonu Augsburg'ta tamamlayacağı ve sezonun ikinci yarısında alacağı sürelerin geleceği için önemli olduğu ifade edildi.

AUGSBURG TUTMAK İSTİYOR

Augsburg'un sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımda tutmak istediği kaydedildi. Mert Kömür'ün ise kariyerinde daha fazla beklememek adına fırsatları değerlendirebileceği iddia edildi.

AUGSBURG PERFORMANSI

Augsburg II'de bu sezon 11 maça çıkan Mert Kömür, 1 kez gol sevinci yaşadı.