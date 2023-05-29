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Spor

3 Büyükler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
3 Büyükler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Bu vesileyle yeni dönemde Gazi Meclisimizde görev yapacak tüm milletvekillerimize de başarılar dileriz. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan mesajda "28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor; vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün mesajında da "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor kulüpleri de yayımladıkları mesajlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

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