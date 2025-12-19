Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in üç büyük kulübü aynı isimde buluştu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient forması giyen genç orta saha Arthur Avom'u radarına aldığı iddia edildi.

L'Equipe'de yer alan habere göre; üç ezeli rakip, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient oyuncusu Arthur Avom ile yakından ilgileniyor.

21 yaşındaki genç futbolcu için Fransa'dan Rennes ve Belçika'dan Club Brugge devreye girdi.

Kamerunlu orta saha oyuncusunun, Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.