Spor

3 büyükler peşinde! Genç orta saha için transfer yarışı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Lorient forması giyen 21 yaşındaki orta saha Arthur Avom ile ilgilendiği öne sürüldü. Genç futbolcu için Rennes ve Club Brugge'ün de devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 19:12
3 büyükler peşinde! Genç orta saha için transfer yarışı
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in üç büyük kulübü aynı isimde buluştu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient forması giyen genç orta saha Arthur Avom'u radarına aldığı iddia edildi.

L'Equipe'de yer alan habere göre; üç ezeli rakip, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient oyuncusu Arthur Avom ile yakından ilgileniyor.

21 yaşındaki genç futbolcu için Fransa'dan Rennes ve Belçika'dan Club Brugge devreye girdi.

Kamerunlu orta saha oyuncusunun, Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

