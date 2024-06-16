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Spor

3 büyüklerden Kurban Bayramı için kutlama mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla internet sitelerinden kutlama mesajı yayımladı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 10:03 - Güncelleme:
3 büyüklerden Kurban Bayramı için kutlama mesajı
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Spor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bayram mesajında, "Büyük Galatasaray taraftarı, başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktık. Cumhuriyet'in ilk yüzyılını kupalarla kapattığımız gibi yeni yüzyılını da yine kupalarla karşıladık. Nice güzel günlere. Kurban Bayramı'nız kutlu, güzel kalbiniz daima umutla dolu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz."

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