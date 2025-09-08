Kadrolarını büyük ölçüde tamamlayan G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, yaz transfer döneminin son günlerinde Borussia Dortmund'un gözden çıkardığı milli futbolcu Salih Özcan için yarışa tutuştu. Bild'in haberine göre Alman ekibinin yönetimi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu 5 milyon euronun altında bir bedele satabilir. Dortmund, bu transferle yalnızca bonservis geliri elde etmeyi değil aynı zamanda Özcan'ın yıllık maaş yükünden de kurtulmayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ALINMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen deneyimli oyuncunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade ediliyor. Listelerini alternatifli yapmak isteyen üç büyükler tarafından Salih'e yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Gözden çıkarılan oyuncunun Dortmund'daki tutumdan dolayı mutsuz olduğu ve Türkiye'ye gitme fikrine sıcak baktığı aktarıldı. Özcan'ın yıllık maaş beklentisi ise 3 milyon euro seviyelerinde.

3 DAKİKA SÜRE BULABİLDİ

Bu sezon Bundesliga'da 1 maçta forma giyen ve 3 dakika süre alabilen Salih Özcan, milli formadan uzaklaşmak istemiyor. Avrupa Şampiyonası'na kadar İsmail Yüksek ile Ay-Yıldızlı forma için rekabet eden Salih, şu an hayli geri planda. Alman medyasında da Beşiktaş'ın, Salih için favori olduğu da vurguluyor. Süper Lig'de yaz transfer dönemi 12 Eylül Cuma günü sona erecek. Bu hafta içinde Salih Özcan'ın geleceği netlik kazanmış olacak.