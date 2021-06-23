3 futbolcu Niğde Anadolu'dan Altınordu'ya geri döndü

DHA 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:04

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde sadece İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Ali Dere ile sözleşme imzalayan Altınordu, geçen sezon 2'nci Lig'de yer alan Niğde Anadolu FK'ya kiralık olarak gönderdiği 3 futbolcusunu A takıma dahil etti.

Geçmişte A takım deneyimi olan 23 yaşındaki kaleci Ali Emre Yanar'ın yanı sıra 21 yaşındaki ön libero Metehan Yılmaz ve 19 yaşındaki sağ kanat Altar Han Hidayetoğlu, yeni sezonda 1'inci Lig'de boy gösterecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonunda hazırlayıcı takımımız Niğde FK kadrosunda bulunan öz kaynak oyuncularımızdan Ali Emre Yanar, Metehan Yılmaz ve Altar Han Hidayetoğlu Altınordu FK A takımımıza katıldı. Hazırlayıcı takımımızda gösterdikleri performansla 3 oyuncumuz da 2021-22 sezonunda ileri futbol eğitimini aldıkları yuvada, Altınordu FK'da yerlerini alacaklar. Oyuncularımıza A takımımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.