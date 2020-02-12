'3 futbolcu transferiyle bir Florya'yı yedin'

Sporx 12.02.2020 15:43 - Güncelleme: 12.02.2020 15:43

Galatasaray'ın Şubat ayı Olağan Divan Kurulu'nda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetimine çok sert eleştiriler yapıldı. Divan Kurulu'na başkan Mustafa Cengiz katılmazken; yönetimi temsilen Abdürrahim Albayrak, Divan Kurulu'ndaki yerini aldı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hatice Günay, başkan Mustafa Cengiz'e çok sert eleştirilerde bulunarak, "Sayın başkanın üslubu artık rahatsızlık yaratıyor, yeter. Bir Galatasaray başkanının hakaretlerine, üslubuna şaşırmama noktasına gelmekten dolayı çok büyük rahatsızlık duyuyorum, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki krize de değinen Hatice Günay, "Sayın başkan, Fatih hoca ile yaşadığı krizden sonra basın toplantısı yaptı. Tüzükten bahsetti, kuraldan bahsetti... Sayın başkan, son 1 yıldır tüm kuralları ayaklar altına aldınız, oklar size döndüğü zaman mı aklınız başınıza geldi" dedi.

Galatasaray Yönetimi'nin transfer politikasını eleştiren isimlerden biri de Metin Öztürk'tü. Galatasaray'ın üç forvet transferi için 50 milyon euro harcadığını ifade eden Öztürk, "Bir mevkiiye yapılan transfer için 50 milyon euro gitti. Diagne, Falcao ve Kostas için verilen paraların toplamı. Bu paralar, bir Florya'ya eşit! Bu mu başarı, bunu mu takdir edelim?" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın mali yönden söylenenin aksine başarılı olmadığını vurgulayan İbrahim Göknar ise sarı-kırmızılı kulübün saate 20 bin TL banka faizi altına girdiğini ifade etti.

Galatasaray Yönetimi'nin mali yönden başarısız olduğunun altını çizen Göknar, "Mali yönden başarılıyız diyorsunuz, 20 milyon euroya ihtiyacımız var diyorsunuz, tarihin en seri hisse satışlarını yapıyorsunuz. Galatasaray'ın saatlik faiz yükü 20 bin TL'dir, 20 bin!" dedi.

Galatasaray'ın Falcao ve menajerlere toplam 335 milyon TL ödediğini iddia eden Göknar, "Falcao ve menajerlere ödenen para 335 milyon TL! Bu 335 milyon TL'nin yarısını Amatör branşlara verseniz, Amatör branşları ihya edersiniz. Sportif yönden çok başarılıyız diyorsunuz, işler yolunda gitmeyince sayın teknik direktörüm diyorsunuz, Fatih Terim demiyorsunuz" şeklinde konuştu.