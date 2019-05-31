3 golcüden biri gelecek
Galatasaray, Diagne’yi satarsa Balotelli, Carroll ve Falcao’dan birini transfer etmeye çalışacak.
- StarSpor
CİM-BOM için Fransız medyası ilginç bir transfer iddiasında bulundu. Yahoo Sports Fransa’nın duyurduğu habere göre, Sarı-Kırmızılılar Diagne’yi satmayı, Mitroglou’yla da kiralık anlaşmayı sonlandırmayı planlıyor. Galatasaray’ın bu ikiliyi gönderdiğinde Radamel Falcao, Mario Balotelli ve Andy Carroll gibi üst düzey santrforlardan ikisini renklerine katacağı ileri sürüldü. Teknik direktör Fatih Terim’in sorunlu karakterine rağmen Balotelli ile çalışmaya sıcak baktığı, Monaco’lu Falcao’nun en ciddi talibinin ise yine Galatasaray olduğu yazıldı.
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